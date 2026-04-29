Finto carabiniere tenta una truffa a Monteriggioni | arrestato

A Monteriggioni, un uomo che si spacciava per un carabiniere ha tentato di truffare un’anziana, ma è stato arrestato prima che potesse portare a termine il suo piano. La donna ha reagito prontamente e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute subito e hanno fermato il sospettato. L’uomo è stato portato in caserma e adesso si trova in custodia.

MONTERIGGIONI – La truffa del finto carabiniere a Monteriggioni finisce prima ancora di iniziare grazie alla prontezza di una anziana e all’intervento immediato dei militari. I carabinieri arrestano un giovane di 18 anni, di origine tunisina e residente nell’avellinese, con l’accusa di tentata truffa aggravata. L’episodio parte da una telefonata sospetta ricevuta da una donna di 71 anni. Un uomo si finge carabiniere e le racconta che il marito si trova in caserma dopo una presunta rapina in banca. Subito dopo annuncia l’arrivo di un collega incaricato di ritirare gioielli e oggetti preziosi per una verifica. La donna non si fida e chiama il numero di emergenza 112.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Finto carabiniere tenta una truffa a Monteriggioni: arrestato Notizie correlate Casertano in 'trasferta' arrestato mentre tenta la truffa del finto carabiniere a 87enneIl 41enne, originario della provincia di Caserta e residente nel Napoletano, è stato bloccato dai militari proprio mentre cercava di farsi consegnare... Finto carabiniere tenta la truffa a un’anziana: quarantenne ai domiciliari a ChiaiaIndividuato dai Carabinieri grazie a telecamere e lettori targhe: è gravemente indiziato di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima; Artena, finto carabiniere tenta di truffare una 64enne: obbligo di dimora per un 18enne; Nuova truffa ad anziana. Finto carabiniere si fa consegnare gli ori e svanisce nel nulla; Tenta la truffa del finto carabiniere, poi viene rintracciato: cruciale la lucidità dell’anziana vittima. Finto carabiniere tenta una truffa a Monteriggioni: arrestatoMONTERIGGIONI - La truffa del finto carabiniere a Monteriggioni finisce prima ancora di iniziare grazie alla prontezza di una anziana e all’intervento immediato dei militari. I carabinieri arrestano u ... msn.com Viterbo – Finto carabiniere tenta la truffa a un’anziana: tre arresti della PoliziaLa vicenda è iniziata con una telefonata ricevuta dall’anziana da parte di uno dei truffatori VITERBO – Si sono spacciati per carabinieri per tentare di r ... etrurianews.it Due napoletani fermati per estorsioni con la truffa del finto carabiniere: recuperati oltre 1 kg di gioielli in oro sottratti a degli anziani. - facebook.com facebook Due #napoletani fermati a #Cagliari per estorsioni con la truffa del finto #carabiniere: recuperati oltre 1 kg di gioielli in oro sottratti a degli anziani. #cronaca x.com