Si fa consegnare 8mila euro da un anziano con la truffa del finto carabiniere | 20enne arrestato in flagranza
Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un anziano. L'uomo si era presentato come un ufficiale delle forze dell’ordine, convincendo la vittima a consegnargli più di 8.000 euro in contanti. L'arresto è stato effettuato in flagranza di reato. La vicenda è stata scoperta dopo che le forze dell'ordine hanno intercettato il giovane in azione.
Un 20enne è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di truffa aggravata. Spacciandosi per un carabiniere, era riuscito a farsi consegnare oltre 8mila euro in contanti da un anziano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Anziano di 88 anni smaschera la truffa del “finto carabiniere” e fa arrestare una 23enne
"Suo figlio è coinvolto in una rapina", e con la truffa del "finto carabiniere" ruba denaro e gioielli per 45mila euro a un anziano: arrestatoUn 30enne campano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm di Livorno in quanto ritenuto presunto autore di una truffa ai...