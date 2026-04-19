Si fa consegnare 8mila euro da un anziano con la truffa del finto carabiniere | 20enne arrestato in flagranza

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un anziano. L'uomo si era presentato come un ufficiale delle forze dell’ordine, convincendo la vittima a consegnargli più di 8.000 euro in contanti. L'arresto è stato effettuato in flagranza di reato. La vicenda è stata scoperta dopo che le forze dell'ordine hanno intercettato il giovane in azione.