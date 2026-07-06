Cosa resta di un arbitro se il rosso non vale più?

Un arbitro ha mostrato un cartellino rosso durante una partita, ma il giocatore non è stato espulso. La decisione è stata contestata, e il direttore di gara ha spiegato che il cartellino non avrebbe più valore in questa situazione. La partita è proseguita senza l'espulsione, e questa scelta ha sollevato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi. Non ci sono altre sanzioni o conseguenze immediatamente annunciate.

Washington, 6 luglio 2026 – C’è un aspetto del caso Balogun che rischia di passare in secondo piano, travolto dalla politica, dalla telefonata di Trump, dalle “spiegazioni” di Infantino. E invece è forse il punto sportivamente più delicato: che credibilità può avere un arbitro se una sua decisione, presa in campo e confermata dopo revisione VAR, viene poi sterilizzata dagli organi disciplinari? Attenzione: il cartellino rosso non è stato formalmente cancellato. La commissione disciplinare della FIFA non ha detto che Raphael Claus avesse sbagliato. Non ha annullato l’espulsione. Non ha tolto il rosso dal referto. Ha fatto qualcosa di diverso, e per certi versi più sottile: ha lasciato in piedi la decisione arbitrale, ma ne ha sospeso la conseguenza più importante. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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