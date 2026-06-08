La polizia britannica ha aperto un'indagine su un presunto episodio di razzismo, ritenendolo più importante rispetto a un omicidio avvenuto recentemente. Un politico ha dichiarato che oggi c’è un pregiudizio contro i bianchi, sottolineando come le autorità mostrino più attenzione verso presunte discriminazioni razziali. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, sollevando discussioni sul trattamento delle accuse di razzismo rispetto ai reati più gravi.

Nella Gran Bretagna di oggi la Polizia ha maggior riguardo di un presunto atto di "razzismo rispetto a un omicidio". Lo afferma il leader del partito Reform Uk Nigel Farage in un'intervista a 'Quarta Repubblica', in onda questa sera su Rete4, commentando il caso dell'omicidio di Henry Nowak. Un caso che Il Tempo ha seguito con grande attenzione: il 18enne è stato ucciso a Southampton da un sikh che lo ha accoltellato con un'arma tradizionale. All'arrivo della polizia ha detto di essersi difeso da una inesistente aggressione razzista. Il 18enne ha detto agli agenti più volte di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare. I poliziotti non l'hanno creduto e anzi lo hanno arrestato. Poco dopo è morto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Se il presunto razzismo vale più di un omicidio. Farage: "Oggi c'è un pregiudizio verso i bianchi"

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Argomenti più discussi: Farage cavalca il White Lives Matter. Il Regno Unito indignato per il caso Henry Nowak; Il video shock della vittima 18enne ammanettata: 'Non respiro'. Farage cavalca la protesta.

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