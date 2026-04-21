Se segnano vincono? | ecco cosa vede e dice un arbitro durante i rigori
Durante la finale di Copa del Rey, la vittoria è arrivata ai calci di rigore, con la Real Sociedad che ha superato l'Atletico Madrid. Un arbitro ha descritto cosa osserva e come valuta le decisioni durante le sessioni di tiro dagli undici metri. La sua testimonianza offre uno sguardo interno sulla gestione dei momenti critici di una partita decisiva.
Un punto di vista inedito sulla finale di Copa del Rey, vinta ai calci di rigore dalla Real Sociedad contro l'Atletico Madrid. Attraverso la Ref Cam, scopriamo cosa dice e vede un arbitro durante i tiri dal dischetto. .🔗 Leggi su Gazzetta.it
Di Lorenzo vs Bonny: quale dei due è rigore
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