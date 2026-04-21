Se segnano vincono? | ecco cosa vede e dice un arbitro durante i rigori

Durante la finale di Copa del Rey, la vittoria è arrivata ai calci di rigore, con la Real Sociedad che ha superato l'Atletico Madrid. Un arbitro ha descritto cosa osserva e come valuta le decisioni durante le sessioni di tiro dagli undici metri. La sua testimonianza offre uno sguardo interno sulla gestione dei momenti critici di una partita decisiva.