Dal 9 all’11 luglio, l’Anteo – Palazzo del Cinema di Milano ospita la seconda edizione del CortoCircuito Film Festival. La manifestazione è dedicata ai cortometraggi e si svolge in questa sede per tre giorni consecutivi. La rassegna vede la proiezione di numerosi cortometraggi, senza eventi collaterali annunciati. La partecipazione è aperta al pubblico, che può assistere alle proiezioni durante tutto il festival.

(Adnkronos) - Torna 'CortoCircuito Film Festival' con la seconda edizione. A partire da giovedì 9 fino all'11 luglio l'Anteo – Palazzo del Cinema di Milano ospita il Festival dedicato al cortometraggio. Tre giorni di panel tra formazione, musica e intelligenza artificiale, e premi assegnati da oltre dieci realtà del settore: la seconda edizione del CortoCircuito Film Festival consolida la propria identità e il proprio valore culturale. Oltre 400 cortometraggi candidati da più di 50 paesi, 40 opere in selezione e due nuove sezioni dedicate all'Intelligenza Artificiale e alla sperimentazione visiva segnano una crescita significativa rispetto al debutto del 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - CortoCircuito Film Festival, seconda edizione al via da giovedì 9 luglio

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