Baarìa Film Festival la seconda edizione dal 22 al 27 giugno 2026

Dal 22 al 27 giugno 2026 si terrà a Bagheria la seconda edizione del Baarìa Film Festival, un evento dedicato al cinema che torna dopo il debutto dello scorso anno. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e presenterà vari film, incontri con registi e proiezioni speciali. L’evento è rivolto a un pubblico di appassionati e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere il cinema e valorizzare il territorio.

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Baarìa Film Festival II edizione Bagheria 22-27 giugno 2026 Dal 22 al 27 giugno 2026, torna il Baarìa Film Festival (BAAFF). Il primo festival italiano interamente dedicato al “cinema insulare ”, giunto alla sua seconda edizione, prosegue il suo viaggio alla scoperta di storie che hanno le isole come orizzonte narrativo: film girati o ambientati su un’isola, a partire dalla Sicilia che ospita la manifestazione. Il festival propone due Sezioni competitive internazionali, dedicate rispettivamente a lungometraggi “ Maree ” e a cortometraggi “ Approdi ”, oltre a proiezioni speciali, incontri con gli autori e masterclass. Al BAAFF le isole diventano – attraverso il cinema – un avamposto narrativo di osservazione sul contemporaneo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Baarìa Film Festival, la seconda edizione dal 22 al 27 giugno 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento EXPOAID 2026 dal 25 al 27 giugno a Rimini la seconda edizione: al centro inclusione e diritti delle persone con disabilitàDal 25 al 27 giugno 2026 il Palacongressi di Rimini ospiterà EXPOAID, la manifestazione nazionale dedicata al mondo della disabilità e... Taobuk 2026: a Taormina torna il festival, dal 18 al 22 giugno, con un’edizione dedicata alla ‘fiducia’ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appuntamento internazionale nel cuore della Sicilia Dal 18 al 22 giugno la città di Taormina ospiterà la sedicesima... Temi più discussi: Baarìa Film Festival II edizione. Dal 22 al 27 giugno 2026, torna il Baarìa Film Festival (BAAFF).; Baarìa Film Festival, al via la II edizione: dal 22 al 27 giugno 2026 Bagheria capitale del cinema insulare; L'attrice Claudia Gerini presidente della seconda edizione del Baarìa Film Festival dal 22 al 27 giugno; Catania4Senology: 15 e 16 maggio una due giorni di focus sulla senologia. Baarìa Film Festival II edizione. Dal 22 al 27 giugno 2026, torna il Baarìa Film Festival (BAAFF).Riceviamo e pubblichiamo: Il primo festival italiano interamente dedicato al cinema insulare, giunto alla sua seconda edizione, prosegue il suo viaggio alla scoperta di storie che hanno le isole com ... comune.bagheria.pa.it Nasce il Baarìa Film Festival, che si svolgerà a Bagheria a inizio luglio e sarà dedicato al cinema insulareLa cittadina siciliana di Bagheria ospiteràn dal 2 al 6 luglio, la prima edizione del Baarìa Film Festival - La Sicilia e le altre isole. Il Direttore artistico è Roberto Anile e ci sarà un concorso ... comingsoon.it