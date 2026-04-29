Bref International Short Film Festival | la seconda edizione si è conclusa tra antifascismo e molteplici film

Da screenworld.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda edizione del Bref International Short Film Festival si è appena conclusa in una cittadina circondata da montagne innevate nel nord Italia. Durante l’evento sono stati proiettati numerosi cortometraggi provenienti da diversi paesi, con temi che spaziano dall’antifascismo alla varietà di storie e stili narrativi. La manifestazione ha attirato pubblico e registi, offrendo un’occasione di confronto e di scoperta nel cuore di una comunità che ancora crede nel potere del cinema.

In una piccola città in mezzo alle montagne innevate del nord Italia, qualcuno crede ancora nella potenza del cinema come mezzo di comunicazione, espressione ed unione. Dal 22 al 26 aprile 2026 si è svolta ad Aosta la seconda edizione del Bref International Short Film Festival, il primo festival internazionale del cortometraggio presente nella regione bilingue; un evento che cade non a caso in una settimana speciale: quella del 25 aprile. Il festival infatti, pone alla base delle proiezioni e attività valori quali antifascismo, resistenza e unione usando il cinema come mezzo grazie al quale si possono abbattere muri, convinzioni e intolleranze.🔗 Leggi su Screenworld.it

bref international short film festival la seconda edizione si 232 conclusa tra antifascismo e molteplici film
© Screenworld.it - Bref International Short Film Festival: la seconda edizione si è conclusa tra antifascismo e molteplici film

Notizie correlate

“The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del...

"Waterbus" di Silvia Busacca in concorso all’Alpine international film festival di Berna (edizione online)Berna (Svizzera) Italia, aprile 2026 — Il cortometraggio Waterbus, diretto dalla regista italiana Silvia Busacca, è stato in concorso all’Alpine...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Bref International Short Film Festival porta ad Aosta 76 cortometraggi da 34 paesi, dal 22 al 26 aprile 2026 - Nos Alpes; Al via da mercoledì 22 il Bref International Short Film Festival; BREF INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 2 - I premi; Bref Short International Film Festival 2026.

Ad Aosta arriva Bref international short film festivalSi è ufficialmente aperta la possibilità per i giovani francofoni tra i 18 e i 25 anni provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Belgio di poter fare parte della ''giuria giovani'' del Bref ... ansa.it

bref international short bref international short filmKathryn Ferguson e Fleuryfontaine vincono la seconda edizione di Bref(ANSA) - AOSTA, 27 APR - L'inquietante umorismo nero di 'Nostalgie' (Regno Unito/Irlanda del Nord), diretto da Kathryn Ferguson e l'impegno politico di 'Sixty-seven milliseconds' (Francia), del duo fl ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.