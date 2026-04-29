Bref International Short Film Festival | la seconda edizione si è conclusa tra antifascismo e molteplici film

La seconda edizione del Bref International Short Film Festival si è appena conclusa in una cittadina circondata da montagne innevate nel nord Italia. Durante l’evento sono stati proiettati numerosi cortometraggi provenienti da diversi paesi, con temi che spaziano dall’antifascismo alla varietà di storie e stili narrativi. La manifestazione ha attirato pubblico e registi, offrendo un’occasione di confronto e di scoperta nel cuore di una comunità che ancora crede nel potere del cinema.

In una piccola città in mezzo alle montagne innevate del nord Italia, qualcuno crede ancora nella potenza del cinema come mezzo di comunicazione, espressione ed unione. Dal 22 al 26 aprile 2026 si è svolta ad Aosta la seconda edizione del Bref International Short Film Festival, il primo festival internazionale del cortometraggio presente nella regione bilingue; un evento che cade non a caso in una settimana speciale: quella del 25 aprile. Il festival infatti, pone alla base delle proiezioni e attività valori quali antifascismo, resistenza e unione usando il cinema come mezzo grazie al quale si possono abbattere muri, convinzioni e intolleranze.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Bref International Short Film Festival: la seconda edizione si è conclusa tra antifascismo e molteplici film Notizie correlate “The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del... "Waterbus" di Silvia Busacca in concorso all’Alpine international film festival di Berna (edizione online)Berna (Svizzera) Italia, aprile 2026 — Il cortometraggio Waterbus, diretto dalla regista italiana Silvia Busacca, è stato in concorso all’Alpine... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Bref International Short Film Festival porta ad Aosta 76 cortometraggi da 34 paesi, dal 22 al 26 aprile 2026 - Nos Alpes; Al via da mercoledì 22 il Bref International Short Film Festival; BREF INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 2 - I premi; Bref Short International Film Festival 2026. Ad Aosta arriva Bref international short film festivalSi è ufficialmente aperta la possibilità per i giovani francofoni tra i 18 e i 25 anni provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Belgio di poter fare parte della ''giuria giovani'' del Bref ... ansa.it Kathryn Ferguson e Fleuryfontaine vincono la seconda edizione di Bref(ANSA) - AOSTA, 27 APR - L'inquietante umorismo nero di 'Nostalgie' (Regno Unito/Irlanda del Nord), diretto da Kathryn Ferguson e l'impegno politico di 'Sixty-seven milliseconds' (Francia), del duo fl ... msn.com ...denso il programma della seconda edizione di Bref – International Short Film Festival di Aosta, manifestazione che, pur neonata, già si pone come punto di riferimento per l’esplorazione del vasto mondo del cortometraggio e di incontro per addetti ai lavori e - facebook.com facebook