Il Napoli sta lavorando per consolidare il suo futuro, con un piano che coinvolge cinque giocatori chiave. Sono in corso trattative per rinnovi contrattuali e riscatti di prestiti, nel tentativo di definire la rosa della prossima stagione. La società ha intenzione di mantenere alcuni elementi fondamentali e rafforzare il gruppo con operazioni mirate, in vista della programmazione a medio termine.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli guarda avanti e prepara le fondamenta del prossimo ciclo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, archiviata la corsa scudetto e con la Champions ormai a un passo, il club azzurro è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Fabio Mandarini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, sottolinea come la priorità sia blindare i protagonisti della stagione, prima ancora di intervenire sul mercato in entrata. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha individuato cinque pilastri su cui ripartire: Rrahmani, Lobotka, McTominay, Alisson e Hojlund.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: Napoli, futuro già scritto: “Cinque pilastri tra rinnovi e riscatti per il ciclo che verrà”

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