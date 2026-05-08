Giovanni Di Lorenzo e Vergara stanno lavorando per tornare in campo. Entrambi i calciatori stanno accelerando il loro recupero e si avvicinano al rientro ufficiale. Nelle ultime settimane, sono stati monitorati dal staff medico e si stanno sottoponendo a sessioni di allenamento mirate. La loro presenza potrebbe essere disponibile nelle prossime partite di campionato.

"> Giovanni Di Lorenzo è pronto a riprendersi il Napoli. Dopo oltre tre mesi di stop, il capitano azzurro si avvicina concretamente al ritorno dal primo minuto e punta la sfida di lunedì contro il Bologna, gara che potrebbe regalare agli azzurri la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport racconta come il difensore abbia giocato da titolare per tutta la durata dell’allenamento congiunto disputato ieri contro la Scafatese, neopromossa in Serie C. Il test, terminato 2-2 con gol di Giovane e un’autorete, è servito soprattutto per permettere ai giocatori reduci da infortuni di ritrovare ritmo partita e condizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Di Lorenzo e Vergara accelerano verso il rientro”

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