Contributi per le imprese colpite dal Ciclone Harry Confindustria Catania chiede lo sblocco immediato dei fondi
ABBONATI A DAYITALIANEWS La gestione dei ristori per le imprese danneggiate dal Ciclone Harry torna al centro dell’attenzione in Sicilia. Confindustria Catania ha rivolto un appello formale alla Regione Siciliana chiedendo tempi certi e rapidi per l’erogazione dei contributi straordinari destinati alle aziende colpite. Nonostante la fase istruttoria risulti ormai conclusa, molte imprese si trovano ancora in una situazione di incertezza, senza indicazioni precise sulle tempistiche di pagamento delle somme spettanti. Iter concluso ma fondi ancora bloccati. Le richieste di accesso ai contributi erano state presentate dopo la riapertura dei termini prevista dall’Avviso pubblico (D. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Segui gli aggiornamenti su Catania.
Regione: Fase 2 fino, a 400 mila euro di aiuti per imprese colpite da ciclone Harry
Notizie e thread social correlati
Imprese colpite dal ciclone Harry: ecco come richiedere l'immediata erogazione dei ristoriDa ieri fino alle 16 del 4 giugno 2026, le imprese danneggiate dal ciclone Harry che ha interessato la Calabria a gennaio possono richiedere i...
Regione, al via le domande Irfis per le imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di NiscemiDa oggi è possibile accedere alla piattaforma Irfis per inviare le domande relative al Fondo Sicilia, rivolto alle aziende colpite dal ciclone Harry...
Temi più discussi: Ciclone Harry, approvate altre istanze di agevolazioni per oltre 8,7 milioni; Ciclone Harry: approvate nuove agevolazioni per imprese, sostegni per oltre 8,7 milioni; Ciclone Harry e frana di Niscemi, approvate altre 40 istanze per oltre 8,7 milioni.
Si tratta di finanziamenti e contributi a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. facebook
Ciclone Harry e Niscemi, al via le domande per i finanziamenti alle impreseAperta da oggi la piattaforma Irfis per la presentazione delle domande relative alla misura del Fondo Sicilia destinata alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. L'intervento, ... rainews.it
Ciclone Harry e frana di Niscemi, altri 8,7 milioni alle impreseProsegue l’iter della misura predisposta dalla Regione Siciliana per sostenere le imprese che hanno subito danni in seguito al ciclone Harry e alla frana ... canalesicilia.it