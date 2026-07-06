ABBONATI A DAYITALIANEWS La gestione dei ristori per le imprese danneggiate dal Ciclone Harry torna al centro dell’attenzione in Sicilia. Confindustria Catania ha rivolto un appello formale alla Regione Siciliana chiedendo tempi certi e rapidi per l’erogazione dei contributi straordinari destinati alle aziende colpite. Nonostante la fase istruttoria risulti ormai conclusa, molte imprese si trovano ancora in una situazione di incertezza, senza indicazioni precise sulle tempistiche di pagamento delle somme spettanti. Iter concluso ma fondi ancora bloccati. Le richieste di accesso ai contributi erano state presentate dopo la riapertura dei termini prevista dall’Avviso pubblico (D. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Contributi per le imprese colpite dal Ciclone Harry, Confindustria Catania chiede lo sblocco immediato dei fondi

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Regione: Fase 2 fino, a 400 mila euro di aiuti per imprese colpite da ciclone Harry

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