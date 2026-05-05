Imprese colpite dal ciclone Harry | ecco come richiedere l' immediata erogazione dei ristori

Da reggiotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri fino alle 16 del 4 giugno 2026, le imprese danneggiate dal ciclone Harry che ha interessato la Calabria a gennaio possono richiedere i ristori attraverso la piattaforma del dipartimento di Protezione civile. Le aziende che hanno già presentato domanda e hanno subito danni ingenti sono ora in attesa di ricevere l’erogazione immediata delle somme previste. La procedura mira a fornire un sostegno rapido alle imprese colpite dall’evento atmosferico.

Da ieri e fino alle ore 16 del 4 giugno 2026, le imprese che hanno subito ingenti danni a seguito del violento ciclone Harry che ha colpito il territorio calabrese nello scorso mese di gennaio, e che hanno presentato la domanda tramite la piattaforma del dipartimento Protezione civile della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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