Imprese colpite dal ciclone Harry | ecco come richiedere l' immediata erogazione dei ristori

Da ieri fino alle 16 del 4 giugno 2026, le imprese danneggiate dal ciclone Harry che ha interessato la Calabria a gennaio possono richiedere i ristori attraverso la piattaforma del dipartimento di Protezione civile. Le aziende che hanno già presentato domanda e hanno subito danni ingenti sono ora in attesa di ricevere l’erogazione immediata delle somme previste. La procedura mira a fornire un sostegno rapido alle imprese colpite dall’evento atmosferico.

Da ieri e fino alle ore 16 del 4 giugno 2026, le imprese che hanno subito ingenti danni a seguito del violento ciclone Harry che ha colpito il territorio calabrese nello scorso mese di gennaio, e che hanno presentato la domanda tramite la piattaforma del dipartimento Protezione civile della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Sicilia, ciclone Harry: aperti i ristori per le imprese, ma restano dubbi sull’adeguatezza dei fondi stanziati.Sicilia, tra ristori e polemiche per il ciclone Harry: imprese in attesa, fondi insufficienti? Un mese dopo il passaggio devastante del ciclone... Ciclone Harry, parte la fase 2 dei ristori: finanziamenti fino a 400 mila euro alle imprese danneggiateAl via una nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuovo bando per le imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi; Sblocco dei contributi per le imprese colpite dal ciclone Harry; Ciclone Harry, via alla fase due: fino a 400 mila euro alle imprese; Ciclone Harry e frana di Niscemi, operativi gli aiuti da 18 milioni alle imprese. Ciclone Harry e frana di Niscemi: sbloccati i contributi per le impreseSbloccati i pagamenti per le aziende colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ... radiocl1.it Misure a sostegno aziende danneggiate dal ciclone: incontro del SIMESTLunedì 4 maggio, a partire dalle ore 10.45, l’Aula Cannizzaro ospiterà un incontro sul tema Misure a sostegno delle imprese esportatrici danneggiate dall’uragano Harry. Nel corso dell’iniziativa, ch ... messinaoggi.it VIDEO | Le riprese della videosorveglianza mostrano un uomo scendere dall’auto e sparare contro la serranda. Il titolare di una delle imprese colpite racconta l’ennesimo episodio di una realtà che non cambia mai: «È la quarta intimidazione che subiamo» - facebook.com facebook Intervenuto questa mattina all’evento organizzato dall’Università degli Studi di Messina dedicato alle misure di sostegno per le imprese colpite dall’Uragano Harry, il Presidente di SIMEST, Vittorio de Pedys, ha dichiarato: «La Misura Ristori rappresenta un seg x.com