Regione al via le domande Irfis per le imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi

Da oggi è possibile accedere alla piattaforma Irfis per inviare le domande relative al Fondo Sicilia, rivolto alle aziende colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La procedura permette alle imprese di presentare le richieste di supporto finanziario, in conformità con le indicazioni fornite dalle autorità regionali. La piattaforma resterà aperta fino a ulteriori comunicazioni, consentendo alle aziende di accedere ai fondi previsti.

Aperta da oggi la piattaforma Irfis per la presentazione delle domande relative alla misura del Fondo Sicilia destinata alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. L’intervento, promosso dalla Regione Siciliana attraverso il Fondo Sicilia, punta a sostenere la ripresa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciclone Harry.Imprese colpite,via libera ai ristori regionali: aziende siracusane pronte a ripartire

Notizie correlate

Ciclone Harry e frana a Niscemi: al via ai pagamenti per le imprese danneggiatePrenderà il via dalla prossima settimana l'erogazione dei contributi destinati alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry.

Ciclone Harry e frana di Niscemi, via alle domande per gli aiuti alle imprese: fino a 400 mila euro tra fondi perduti e prestitiSi apre la fase della ricostruzione per le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi.

Argomenti più discussi: Dal 3 giugno al via le domande per il bando sulla diversificazione delle aziende agricole. L’assessore Agus: Nove milioni di euro per lo sviluppo di agriturismi, agricoltura sociale e attività didattiche.; Regione Abruzzo, incentivi all’assunzione di disoccupati over 36. Domande al via il 21 maggio; ‘Le Marche per i giovani: aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati’, al via il bando; Microcredito sociale, al via il nuovo avviso rivolto a persone in difficoltà. L’assessore Casili: Risposta concreta contro sofferenza economica e sociale.

??Al via OPEN AGRILAB, iniziativa di @RegioneLazio e Lazio Innova per imprese, enti, associazioni e professionisti. Un percorso di coprogettazione dedicato alla filiera agroalimentare. ? Domande fino alle ore 13 del 20 maggio 2026 lazioinnova.it/innovaz x.com

La nuova Maglia Azzurra della Nazionale Italiana di Ciclismo 2026 è stata presentata nella Regione Lombardia - reddit.com reddit

Ciclone Harry e frana di Niscemi, al via le domande per le agevolazioni alle impreseAperta da oggi la piattaforma Irfis per la presentazione delle domande relative alla misura del Fondo Sicilia destinata alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. L’intervento, p ... strettoweb.com