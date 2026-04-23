Fisco redditi dichiarati per quasi 1.100 miliardi ma 11,3 milioni di italiani non pagano l’Irpef

Nel primo semestre dell’anno, i contribuenti italiani hanno dichiarato circa 1.100 miliardi di euro di redditi complessivi. Tuttavia, circa 11,3 milioni di persone non versano l’Irpef. Il reddito medio dichiarato si attesta a 25.820 euro, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. La classe di contribuenti con redditi tra 35.000 e 70.000 euro rappresenta il 32,1% dell’imposta totale dichiarata.

Anche dalle dichiarazioni 2025 (sull’anno d’imposta 2024) l’Irpef conferma le sue contraddizioni. L’imposta sui redditi delle persone fisiche «netta» è arrivata a 197,4 miliardi (+3,9% sull’anno precedente) per un valore pro capite di 5.790 euro. I redditi dichiarati sono arrivati invece quasi soglia dei 1.100 miliardi (1.076,3 per l’esattezza) con un aumento del 4,7% (ossia 48,6 miliardi in più) sull’anno precedente e il trend crescente che riguarda anche il valore medio che si attesta sui 25.820 euro (+4%). Il tutto in uno scenario macroeconomico che ha visto una crescita del Pil del 2,8% in termini nominali e dello 0,8% in termini reali, mentre l’indice nazionale dei prezzi al consumo è cresciuto dell’1% nel 2024 (rispetto al 5,7% del 2023).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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