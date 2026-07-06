contest liberi tutti al via le votazioni online per decretare le 5 finaliste

Sono 15 i gruppi musicali provenienti da tutta la Toscana che partecipano al contest Liberi Tutti. Le votazioni online sono aperte e determineranno le cinque finaliste. Tra i nomi presenti ci sono idola Theatri, Abbuopillonzi e Alessandroiris. La selezione avviene attraverso il voto del pubblico, che può esprimere la propria preferenza sulla piattaforma dedicata. La fase finale si svolgerà nelle prossime settimane.

Firenze, 6 luglio 2026 – Sono 15, vengono da tutta la Toscana e rappresentano la nuova scena musicale: idola Theatri, Abbuopillonzi, Alessandroiris, Break the Enso, Fish Bones, Larossi, Le Peggio Paranoie, LOccasione, Marilyn, Michael-Perez, Plancton, Rigagnoli, Sofia Fiore, Synest e The Banals sono le band ammesse al Contest Musicale Liberi Tutti 2026 promosso dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Querceto Live, Radio Giglio Rosso e Centro Musicale Parsifal. Solo 5 accederanno alla finalissima del 31 agosto in piazza Vittorio Veneto, a Sesto Fiorentino, e a decretare la cinquina finale sarà il pubblico, ascoltando e votando le band dal 6 al 30 luglio sul sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Un contest musicale per brillare. C’è ’Liberi tutti’, al via le iscrizioniSono aperte fino al 25 giugno le iscrizioni al contest musicale Liberi Tutti 2026, promosso dal Comune di Sesto Fiorentino.

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Ora che il gioco è uscito da un po', cosa ne pensa tutti della rimozione delle competenze passive e dei controlli contestati? reddit

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