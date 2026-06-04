Un contest musicale per brillare C’è ’Liberi tutti’ al via le iscrizioni

Sono aperte fino al 25 giugno le iscrizioni al contest musicale Liberi Tutti 2026, promosso dal Comune di Sesto Fiorentino. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Querceto Live, Radio Giglio Rosso e Centro Musicale Parsifal. La competizione mira a offrire ai partecipanti un’opportunità di visibilità nel settore musicale. Le iscrizioni sono aperte a tutti i giovani interessati a partecipare con i propri brani.

Sono aperte fino al prossimo 25 giugno le iscrizioni al Contest musicale Liberi Tutti 2026 promosso dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Querceto Live, Radio Giglio Rosso e Centro Musicale Parsifal. La partecipazione all’iniziativa è gratuita: gli artisti interessati, band, solisti e formazioni musicali di qualsiasi genere che operano nell’area toscana, dovranno inviare un video con l’esecuzione di un brano - anche non professionale o registrato dal vivo - e una breve biografia artistica all’indirizzo e-mail [email protected], specificando nell’oggetto “Contest Liberi Tutti 2026“. Non sono ammesse cover band: il progetto nasce infatti per sostenere la musica originale, la creatività degli artisti e lo sviluppo di nuovi percorsi musicali e non per riproporre brani già noti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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