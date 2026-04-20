Nuova guida per la Fondazione Romano | Casucci guida il sociale a Telese

A Telese Terme, il ruolo della Fondazione Gerardino Romano-ETS riprende con il ritorno alla guida del professor Felice Casucci. L’associazione locale dedicata al sociale si prepara a nuove iniziative sotto la direzione del nuovo presidente, che ha già ricoperto incarichi precedenti all’interno dell’ente. La nomina segna un cambiamento importante per le attività e i progetti della fondazione nel territorio.

Il associativo di Telese Terme si rinnova con il ritorno alla guida della Fondazione Gerardino Romano-ETS del professor Felice Casucci. La nuova gestione, definita durante l'ultima assemblea dei soci, segna un passaggio importante per l'ente che, sin dalla sua nascita nel 2002, ha operato nel territorio sannita con una missione orientata alla coesione sociale e al sostegno tra generazioni. La decisione dell'assemblea vede la figura di Casucci riprendere la presidenza che ha detenuto fin dall'ist .🔗 Leggi su Ameve.eu

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Fondazione Gerardino Romano ETS: il prof. Felice Casucci è il nuovo PresidenteTempo di lettura: 2 minutiRinnovate le cariche sociali presso la Fondazione Gerardino Romano-ETS di Telese Terme: il prof.

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