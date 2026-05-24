Il Sodalizio di San Martino ha nominato Bellucci come nuovo presidente. La nomina avviene in un momento di transizione, con l’obiettivo di rinnovare l’azione sociale dell’organizzazione nel contesto di Perugia. Sono stati scelti nuovi consiglieri che affiancheranno Bellucci nella gestione. Restano da definire le modalità con cui il sodalizio intende modificare il proprio ruolo nel tessuto sociale locale.

? Domande chiave Come cambierà il ruolo sociale del Sodalizio nel tessuto di Perugia?. Chi sono i nuovi consiglieri che affiancheranno la presidenza di Bellucci?. Quali compiti avranno i nuovi collegi per la gestione dei beni?. Come verrà integrata la visione accademica con le tradizioni storiche?.? In Breve Nuovo consiglio include Alfredo Arioti Branciforti, Francesco Bracchi, Giovanna Giubbini e altri otto membri.. Simone Francesco Cociani, Marco Sambuco e Francesco Tei gestiscono il controllo contabile.. Guido Barbieri, Alfredo Gallina e Giacomo Giorgi tutelano i beni della Fondazione.. L'assemblea a Perugia mira a integrare tradizioni storiche con bisogni sociali urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sodalizio di San Martino: Bellucci guida la Fondazione verso il futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sodalizio di San Martino, Andrea Bellucci nuovo presidenteIl professor Andrea Bellucci è stato eletto nuovo presidente della fondazione Sodali­zio di San Martino durante l’assemblea generale dei Confratelli.

Commercialisti di Arezzo: Battaglia guida la Fondazione verso il futuroI commercialisti di Arezzo si preparano a un cambiamento nella formazione professionale, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia obbligatoria.

Temi più discussi: Andrea Bellucci è il nuovo presidente della fondazione sodalizio di San Martino; Andrea Bellucci nuovo presidente del sodalizio di San Martino; Fondazione sodalizio S. Martino. Bellucci nuovo presidente; Viterbo, civica benemerenza al personale della Polizia di Stato e iscrizione all’albo d’oro della città per il Sodalizio Facchini di S. Rosa.

Sodalizio di San Martino, Andrea Bellucci nuovo presidenteIl professor Andrea Bellucci è il nuovo presidente della fondazione sodalizio di San Martino. Il rinnovo degli organi di ... lanazione.it

Il Sodalizio di San Martino guarda avanti: il professor Andrea Bellucci nuovo presidenteA Perugia si rinnova una delle istituzioni più antiche e radicate della città. Forte partecipazione all’assemblea e fiducia al professore, figura autorevole e stimata NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e ... newtuscia.it