Una consigliera comunale di Casalnuovo ha riferito di essere stata aggredita mentre era in auto con il marito e la figlia. La donna ha parlato di pugni e minacce durante l’incidente. Sono state avviate indagini per accertare le cause dell’accaduto e il possibile movente. La vittima ha sporto denuncia, e le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli dell’episodio. Non sono state forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione.

La consigliera comunale denuncia una violenta aggressione subita insieme a marito e figlia. Verifiche in corso sul possibile movente. Momenti di paura a Casalnuovo di Napoli, dove la consigliera comunale Katia Iorio ha denunciato di essere stata vittima di una violenta aggressione mentre si trovava in auto insieme al marito e alla figlia. Un episodio che ha scosso la comunità locale e che ora è al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla stessa Iorio attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social network, il fatto sarebbe avvenuto il 4 luglio. La consigliera racconta che alcune donne si sarebbero avvicinate alla vettura e avrebbero dato vita all’aggressione, colpendo lei e i suoi familiari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Consigliera comunale aggredita a Casalnuovo: “Pugni e minacce”, indagini aperte

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Casalnuovo, la consigliera comunale Iorio aggredita insieme ai familiari: la denuncia in un video

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