Una consigliera comunale di Casalnuovo di Napoli, Katia Iorio, ha denunciato di essere stata aggredita in strada. La donna, che a maggio è stata candidata a sindaco nella lista del Pd, era in auto assieme al marito e alla figlia. A raccontare l’accaduto è stata lei tramite un post su Facebook: “Mi hanno asportato tre ciocche di capelli e preso a pugni in testa”. Consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo La donna "minacciata e presa a pungi" I motivi dell'aggressione Il commento del sindaco Consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo A Casalnuovo di Napoli alcune donne si sono scagliate contro Katia Iorio, consigliera comunale del Pd. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Consigliera Katia Iorio aggredita a Casalnuovo, ex candidata sindaco del Pd minacciata: "Pugni in testa"

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Casalnuovo, la consigliera comunale Iorio aggredita insieme ai familiari: la denuncia in un video

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Casalnuovo, aggredita la consigliera comunale Katia Iorio: era in auto col marito e la figlia ift.tt/tsSTXlC #News x.com

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