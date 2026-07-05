Una consigliera comunale di Casalnuovo ha denunciato di essere stata aggredita in strada insieme alla famiglia. La donna, ex candidata sindaco, ha affermato che l'aggressione sarebbe avvenuta a causa del suo ruolo politico. L'episodio si è verificato in una zona frequentata da cittadini. La vittima ha riferito di aver subito violenza fisica senza fornire dettagli sui responsabili. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Ennesimo episodio di violenza a Napoli, che stavolta colpisce un esponente politico del Comune di Casalnuovo. Katia Iorio, consigliera comunale di opposizione a Casalnuovo di Napoli ed ex candidata sindaco, ha denunciato di essere stata brutalmente aggredita in strada insieme alla sua famiglia. La denuncia è supportata da un video dell'aggressione, diventato rapidamente virale dopo essere stato diffuso dal parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. È stata la stessa Iorio a raccontare quanto accaduto: “Oggi, 4 luglio 2026, io, mio marito e mia figlia siamo stati brutalmente aggrediti. Abbiamo riportato tutti varie lesioni, come attestano i referti rilasciati dal Pronto Soccorso della Villa dei Fiori di Acerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Aggredita per strada per il mio ruolo politico": la denuncia di Katia Iorio, consigliera comunale di Casalnuovo

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