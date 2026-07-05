Aggredita per strada per il mio ruolo politico | la denuncia di Katia Iorio consigliera comunale di Casalnuovo

Da ilgiornale.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una consigliera comunale di Casalnuovo ha denunciato di essere stata aggredita in strada insieme alla famiglia. La donna, ex candidata sindaco, ha affermato che l'aggressione sarebbe avvenuta a causa del suo ruolo politico. L'episodio si è verificato in una zona frequentata da cittadini. La vittima ha riferito di aver subito violenza fisica senza fornire dettagli sui responsabili. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

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Ennesimo episodio di violenza a Napoli, che stavolta colpisce un esponente politico del Comune di Casalnuovo. Katia Iorio, consigliera comunale di opposizione a Casalnuovo di Napoli ed ex candidata sindaco, ha denunciato di essere stata brutalmente aggredita in strada insieme alla sua famiglia. La denuncia è supportata da un video dell'aggressione, diventato rapidamente virale dopo essere stato diffuso dal parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. È stata la stessa Iorio a raccontare quanto accaduto: “Oggi, 4 luglio 2026, io, mio marito e mia figlia siamo stati brutalmente aggrediti. Abbiamo riportato tutti varie lesioni, come attestano i referti rilasciati dal Pronto Soccorso della Villa dei Fiori di Acerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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