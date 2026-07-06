Concerto Ultimo interviene anche Meloni | le sue parole

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato circa 250mila persone, stabilendo un nuovo record per un evento a pagamento in Italia. La serata, definita uno degli appuntamenti più grandi della musica italiana, ha visto anche l’intervento della presidente del Consiglio. Nessun dettaglio sui contenuti delle sue parole è stato reso noto.

Quello di Ultimo a Tor Vergata non è stato soltanto un evento musicale, ma uno spettacolo destinato a entrare nella storia della musica italiana. Il concerto del cantautore romano ha richiamato circa 250mila spettatori, stabilendo un nuovo primato per un evento a pagamento nel nostro Paese. A poche ore dalla conclusione della serata, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto celebrare il successo del cantante con un messaggio pubblicato sui social, complimentandosi con l’artista e ringraziando tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Le parole di Giorgia Meloni dedicate a Ultimo. Attraverso i propri... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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