Ultimo sbalordisce anche Giorgia Meloni | Uno dei cantautori più talentuosi concerto emozionante

Un noto cantautore italiano ha tenuto un concerto a Roma, attirando l’attenzione di molte persone. La serata è stata definita da alcune figure pubbliche come estremamente emozionante e memorabile. Si tratta di un artista riconosciuto per il suo talento e la sua influenza nel panorama musicale e dello spettacolo dal vivo, sia in Italia che all’estero. La performance ha suscitato reazioni positive da parte del pubblico e di alcuni rappresentanti pubblici.

«Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della nostra musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo!». Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affidate ai social dopo il concerto da record del cantante romano. «Grazie davvero a tutti gli uomini e alle donne delle istituzioni, delle forze dell’ordine, del soccorso pubblico, della Protezione civile, del volontariato che hanno sostenuto la macchina organizzativa e hanno garantito che, anche questo grande evento, potesse avvenire in piena sicurezza», ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Open.online

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