Concerto Ultimo interviene Vasco Rossi | le sue parole sono da brividi

Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, Vasco Rossi ha intervistato il cantante sul palco. Le sue parole sono state registrate e diffuse sui social, suscitando grande attenzione. L'evento ha attirato migliaia di spettatori, con il pubblico che ha seguito con entusiasmo l'intervento tra i brani. La scena si è svolta prima dell'inizio ufficiale del concerto, rendendo l'evento uno dei più grandi in Italia in ambito musicale dal vivo.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è entrato tra gli eventi più imponenti della musica dal vivo in Italia ancora prima dell’inizio ufficiale. Nei giorni precedenti, migliaia di spettatori hanno raggiunto l’area predisposta per l’appuntamento romano, organizzandosi con tende, ombrelli e ripari improvvisati per affrontare il caldo e assicurarsi una posizione favorevole sotto il palco. Lo show si è svolto il 4 luglio, data particolarmente significativa per il cantautore, in coincidenza con l’anniversario del suo primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019. L’evento ha richiamato un pubblico molto numeroso e ha registrato numeri che, secondo gli organizzatori, rappresentano un nuovo primato nazionale per un concerto a pagamento di un singolo artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Concerto Vasco Rossi rimini 30 maggio 2026

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