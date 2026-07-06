Concerto di Ultimo Atac traccia il bilancio | oltre 175mila passeggeri trasportati Vandali rallentano la metro C

Dopo il concerto di Ultimo a Tor Vergata con circa 250mila persone presenti, Atac ha trasportato oltre 175mila passeggeri sui mezzi pubblici. Durante la serata, alcuni vandali hanno causato rallentamenti sulla linea della metro C, creando disagi per gli utenti. La società ha riferito che la maggior parte dei trasporti si è svolta regolarmente, nonostante alcune criticità legate ai comportamenti di pochi.

Dopo il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata, che ha richiamato circa 250mila spettatori, arriva il bilancio di Atac sulla gestione del trasporto pubblico. L’azienda capitolina parla di una delle operazioni più impegnative mai affrontate negli ultimi anni, paragonandola, per complessità organizzativa, alla Giornata Mondiale della Gioventù. Una macchina imponente che ha consentito di mantenere attiva l’intera rete metropolitana per tutta la notte, ma che non è stata esente da criticità e disagi segnalati da molti utenti. Oltre 175mila viaggiatori e metro aperta tutta la notte. Secondo i dati diffusi da Atac, sono stati oltre 175mila i passeggeri trasportati sull’intera rete metropolitana durante la giornata del concerto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Concerto di Ultimo, Atac traccia il bilancio: oltre 175mila passeggeri trasportati. Vandali rallentano la metro CBilancio di Atac dopo il concerto di Ultimo a Tor Vergata: oltre 175mila passeggeri trasportati, metro aperta tutta la notte e disagi sulla linea C causati da atti vandalici. romadailynews.it

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