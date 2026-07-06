Concerto di Ultimo all’Allianz Stadium | quello che i tifosi della Juventus non sanno – VIDEO di Chiara Aleati

Il concerto di Ultimo all’Allianz Stadium ha suscitato molte polemiche tra i tifosi della Juventus sui social. La discussione riguarda le reazioni dei tifosi e le opinioni espresse online, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi delle contestazioni o sulle eventuali conseguenze legali o organizzative. Un video analizza la vicenda, ma non vengono citati altri elementi oltre alle reazioni sui social e alle critiche sollevate dai tifosi.

di Chiara Aleati Il concerto di Ultimo all’Allianz Stadium sta facendo molto discutere. Chiara Aleati ha analizzato nei dettagli questa vicenda. Il recente annuncio del concerto di Ultimo all’Allianz Stadium ha scatenato accese polemiche tra i tifosi bianconeri sui social. Sulla questione è intervenuta Chiara Aleati, esprimendo forte disappunto per le critiche ricevute e difendendo la scelta. La giornalista ha infatti dichiarato in modo diretto: « Ma perché a una parte dei tifosi della Juventus non va mai bene nulla? Questa è una domanda che io mi faccio da un po’ di tempo, ma che quest’oggi mi sono fatta ancora in maniera più importante,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Fan in coda per il concerto di Ultimo già 10 giorni prima dell'evento | Golden Hour

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Temi più discussi: Concerto di Ultimo, un palcoscenico da record e 34 torri alte 33 metri; Concerto di Ultimo a Tor Vergata, la favola è finita all'uscita: Abbandonati in strada, a piedi per chilometri senza navette; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Le foto del concerto di Ultimo, che ha venduto più biglietti di sempre in Italia.

All'uscita del concerto di Ultimo c'era così tanto casino che pensavo che il Marocco avesse vinto un'altra partita. ( @snailale ) #6luglio #Roma #Ultimo #USA2026 #Marocco #casino #Mondiali2026 #torvergata #ultimo2026 #concerto x.com

Ultimo, record di spettatori al suo concerto di Tor Vergata. A voi piace? Io non andrei a vederlo neanche gratis. Ma ognuno ha i suoi gusti ovviamente. reddit

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