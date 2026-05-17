La Fiorentina fa lo sgambetto alla Juventus | i viola sbancano 2-0 l' Allianz Stadium Champions che si allontana per i bianconeri
La Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, portando a casa tre punti importanti. La squadra viola ha mostrato un gioco compatto e determinato, riuscendo a controllare la partita e a segnare due gol decisivi. La Juventus, invece, ha subito una sconfitta pesante che potrebbe influire sulla sua corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con la Fiorentina che ha ottenuto un risultato rilevante, lasciando i bianconeri a distanza di sicurezza.
La Fiorentina ritrova orgoglio, gioco e una vittoria che vale molto più dei tre punti. All’Allianz Stadium i viola battono 2-0 la Juventus al termine di una prova di grande personalità, intensità e compattezza, infliggendo ai bianconeri un ko pesantissimo nella corsa Champions. La Fiorentina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Fiorentina-Juventus 1-2 | Salvai sigla la rete del successo bianconero |
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