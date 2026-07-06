Concerto da 250mila persone Giorgia Meloni celebra Ultimo | Ha fatto la storia

La presidente del Consiglio ha commentato il concerto di Ultimo, definendolo “il più grande evento a pagamento mai organizzato in Italia”. Dopo il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata, con 250mila persone presenti, Meloni ha pubblicato un messaggio su X per celebrare l’artista romano, sottolineando il suo ruolo nella storia musicale italiana.

Dopo il concerto dei record del 4 luglio 2026 a Tor Vergata, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio a Ultimo. Con un messaggio pubblicato sul suo profilo X, la premier ha celebrato il successo dell’artista romano, protagonista del più grande concerto a pagamento mai organizzato in Italia. “Roma ha vissuto una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo!” La presidente del Consiglio ha poi rivolto un ringraziamento a tutte le... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimo, tutta la verità su quelle 250mila persone al suo concerto

Onorato: ‘Il concerto di Ultimo vale oltre 90 milioni, Roma ha fatto la storia’Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato oltre 90 milioni di euro di ricavi, secondo le stime dell’organizzazione.

Temi più discussi: Ultimo, la notte dei record a Tor Vergata: 250mila spettatori; Si avvicina il concerto record di Ultimo a Roma. Attese 250mila persone a Tor Vergata; Ultimo a Tor Vergata, il concerto dei record: 250mila spettatori e una città costruita per una notte. Tutto quello che c'è da sapere; Il segreto del successo di Ultimo.

Un arrivo spettacolare per Ultimo, che ha raggiunto l’area di Tor Vergata in elicottero poco prima del suo concerto, sorvolando le circa 250mila persone già radunate nella spianata in attesa dell’evento. Una volta salito sul palco, davanti a un pubblico oceani x.com

250mila persone al concerto di ultimo reddit

Ultimo, concerto record a Tor Vergata: quanto ha guadagnato? La cifra degli incassiTra l’incasso dei biglietti e l’indotto complessivo per la città, la a serata di Tor Vergata è un vero e proprio record. Sabato 4 luglio 2026 Ultimo, cantautore romano, ha messo in scena un concerto ... notizie.it

Ultimo a Tor Vergata, concerto da record con i complimenti di Vasco: Siamo nella storiaArriva in elicottero e sorvola i fan in delirio, poi dà vita al concerto ... msn.com