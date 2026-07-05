Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato oltre 90 milioni di euro di ricavi, secondo le stime dell’organizzazione. L’evento ha visto una grande affluenza di pubblico e ha rappresentato un record di presenze. L’incasso complessivo e le ricadute economiche sulla città sono stati significativi, con effetti positivi sul settore dell’intrattenimento e del commercio locale. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse attività commerciali nella zona.

Ilmaxi concerto di Ultimo a Tor Vergatacontinua a far parlare di sé, non solo per il record di pubblico ma anche per l’impatto economico sulla Capitale. Secondo i dati diffusi dall’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale,Alessandro Onorato, l’evento avrebbe generato un indotto complessivo superiore ai90 milioni di euro, confermando il peso sempre maggiore dei grandi concerti sull’economia cittadina. L’assessore ha parlato di un risultato che premia il cosiddetto “modello Roma“, sottolineando come la città abbia tratto benefici concreti dall’organizzazione dell’evento. Tra i numeri evidenziati ci sonooltre 650mila euroincassati per i servizi pubblici messi a disposizione e sostenuti dagli organizzatori, oltre apiù di 2 milioni di euroderivanti dalla tassa di soggiorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ildifforme.it - Onorato: ‘Il concerto di Ultimo vale oltre 90 milioni, Roma ha fatto la storia’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Poor man save sexy CEO lead to blindness,unawaer awake Ai eye,CEO pay 1night fant for him.

Notizie e thread social correlati

Ultimo a Tor Vergata, per il concerto un indotto da oltre 90 milioniDurante una conferenza stampa è stato comunicato che il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha generato un indotto superiore ai 90 milioni di euro per...

Internazionali Roma 2026, il torneo vale quasi 90 milioni. Record di biglietti e sponsorGli Internazionali di Roma 2026 registrano un incremento dei ricavi, raggiungendo quasi 90 milioni di euro.

Temi più discussi: Onorato su Tor Vergata: Ultimo ha aiutato i fan con tende e bagni. Evento unico, non ci dormiamo la notte; Ultimo a Tor Vergata, Onorato: Il concerto dei record, qui si fa la storia; Onorato: Concerto di Ultimo a Tor Vergata eredità straordinaria per Roma; Ultimo a Tor Vergata, Onorato: È il concerto dei record e Roma è pronta - Video.

ovviamente @romatoday usa le carenze strutturali per colpire Onorato e il Pd (cosa di cui poco mi interessa) dimenticando i comunicati trionfanti del presidente del VI municipio (lanciato in una campagna elettorale permanente). Quanto ai conti, sarebbe intere x.com

Traffico e file di auto ai Castelli Romani, i fan di Ultimo sui punti panoramici per ascoltare il concertoSui social network sono comparsi video ironici di persone che si sono appostate in belvedere, terrazze e balconi per ascoltare il concerto 'La Favola per ... fanpage.it

Concerto Ultimo, assessore Onorato: Polemiche? Dovremmo esserne fieri(LaPresse) - Io credo che il concerto di Ultimo sia un grande evento straordinario che da una parte certifica un fenomeno raro riguardo all'artista. Parliamo di un ... ilmattino.it