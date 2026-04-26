Terribile scontro auto-moto | perde la vita un 49enne Ancora sangue sulle strade del Salento

Un altro incidente mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale 72 tra Casarano e Ugento, nel Salento. Un uomo di 49 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra un’auto e una moto. Pochi giorni dopo la tragedia che aveva coinvolto un motociclista di 25 anni, questa nuova vittima si aggiunge alle vittime di incidenti stradali nella zona. La strada resta teatro di episodi drammatici con conseguenze fatali.

Ancora sangue sulle strade del Salento. A poche ore dal drammatico incidente costato la vita a un motociclista di 25 anni, un nuovo sinistro mortale si è verificato in mattinata lungo la provinciale 72, tra Casarano e Ugento. A perdere la vita, in questo caso, è stato un uomo di 49 anni di Ruffano. L’incidente, avvenuto nei pressi di un passaggio a livello, ha coinvolto una motocicletta Kawasaki e una Fiat 500. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’impatto - particolarmente violento -, si sarebbe verificato in corrispondenza di una curva, mentre l’auto percorreva la corsia opposta. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Feedpress.me

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