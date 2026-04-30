ancora sangue sulle strade auto nella scarpata muore a 18 anni feriti gli amici che erano con lei

Un incidente lungo l’argine del Po nel Rodigino si è concluso con la morte di una ragazza di 18 anni, originaria di Ferrara. L’auto sulla quale viaggiava è finita in una scarpata. Gli amici che erano con lei sono rimasti feriti. La vittima ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, in un episodio che si aggiunge alle numerose tragedie stradali registrate recentemente nella zona.

Una giovane originaria di Ferrara è morta in incidente lungo l’argine del Po, nel Rodigino. È l’ennesima tragedia della strada quella che si è consumata nel pomeriggio di ieri. A perdere la vita è stata Rita Ugolini, diciotto anni. La ragazza viveva a Polesella con la famiglia, dopo essersi trasferita dal Ferrarese. Tra i feriti un 32enne romeno, residente sul nostro territorio, e un’altra giovane polesana. L’incidente si è verificato lungo la strada arginale del Po, nel territorio comunale di Canaro (Rovigo). L’esatta dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Stando a quanto emerso finora, verso le 14.30 la Bmw su cui viaggiavano i ragazzi è uscita improvvisamente di strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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