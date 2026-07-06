Comunicato Stampa | Presentata l' 87' sagra delpesce di Chioggia

Da iltempo.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata presentata oggi a Venezia l'87ª edizione della Sagra del Pesce di Chioggia, che si terrà dal 10 al 19 luglio 2026. La presentazione si è svolta nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale. La comunicazione è stata fatta dal presidente della prima commissione del consiglio regionale.

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Il Presidente della Prima commissione del Consiglio Veneto, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, l'87esima edizione della Sagra del Pesce di Chioggia, in programma dal 10 al 19 luglio 2026. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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