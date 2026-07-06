Comunicato Stampa | Presentata l' 87' sagra delpesce di Chioggia

Notizia in breve

È stata presentata oggi a Venezia l'87ª edizione della Sagra del Pesce di Chioggia, che si terrà dal 10 al 19 luglio 2026. La presentazione si è svolta nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale. La comunicazione è stata fatta dal presidente della prima commissione del consiglio regionale.