Comunicato Stampa | Presentata l' 87' sagra delpesce di Chioggia
È stata presentata oggi a Venezia l'87ª edizione della Sagra del Pesce di Chioggia, che si terrà dal 10 al 19 luglio 2026. La presentazione si è svolta nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale. La comunicazione è stata fatta dal presidente della prima commissione del consiglio regionale.
Il Presidente della Prima commissione del Consiglio Veneto, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, l'87esima edizione della Sagra del Pesce di Chioggia, in programma dal 10 al 19 luglio 2026. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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