Comunicato Stampa | Migranti morti a Chioggia
In Veneto, è scoppiata una polemica dopo che qualcuno ha criticato la UIL Veneto per aver versato 500 euro destinati al rimpatrio delle salme di tre lavoratori deceduti in un incidente stradale nel Veneziano. La questione ha sollevato reazioni contrastanti sui social e tra gli operatori sindacali, con alcune persone che hanno condannato l’insulto e altre che hanno difeso l’azione della UIL. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle donazioni e sulla solidarietà tra le diverse realtà locali.
“Chi insulta la UIL Veneto per aver donato 500 euro per contribuire al rimpatrio delle salme di tre lavoratori morti in un incidente stradale nel Veneziano non rappresenta il Veneto. Rappresenta solo una minoranza rumorosa, avvelenata dall'odio, incapace perfino di fermarsi davanti alla morte. A Roberto Toigo e alla UIL Veneto va la mia solidarietà: hanno fatto un gesto di umanità, semplice e doveroso. E davanti all'umanità non si sputa veleno”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO .🔗 Leggi su Iltempo.it
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