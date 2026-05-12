Comunicato Stampa | Migranti morti a Chioggia

In Veneto, è scoppiata una polemica dopo che qualcuno ha criticato la UIL Veneto per aver versato 500 euro destinati al rimpatrio delle salme di tre lavoratori deceduti in un incidente stradale nel Veneziano. La questione ha sollevato reazioni contrastanti sui social e tra gli operatori sindacali, con alcune persone che hanno condannato l’insulto e altre che hanno difeso l’azione della UIL. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle donazioni e sulla solidarietà tra le diverse realtà locali.

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