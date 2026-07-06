Comunicato Stampa | Presentata l' iniziativa Specchi che proteggono

Da iltempo.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consigliere regionale di Fratelli d'Italia ha annunciato a Venezia l'iniziativa “Specchi che proteggono”. L'evento si è svolto nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti politici e si è concentrata sull'obiettivo di questa campagna. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell'iniziativa o sui prossimi sviluppi.

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Il consigliere regionale Laura Besio (Fratelli d'Italia) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, l'iniziativa ‘Specchi che proteggono', un progetto che valorizza la responsabilità sociale delle imprese nel settore benessere trasformandole in una rete di protezione e prevenzione sul territorio, con l'obiettivo di rafforzare la relazione con i centri antiviolenza e i servizi territoriali creando uno spazio di ascolto sicuro per tutta la cittadinanza. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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