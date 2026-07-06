Il sindaco di Milano ha dichiarato di sperare che Carlo Calenda si schieri con il centrosinistra in città alle prossime elezioni. Ha inoltre affermato che Calenda si colloca nel centro e che la sua strategia è di puntare su un risultato di pareggio elettorale, confidando di poter emergere come figura rilevante in caso di equilibrio tra le forze politiche.

“ Carlo Calenda alle prossime elezioni si posizionerà al centro. Secondo me la sua scommessa è stare da solo e sperare che in un pareggio elettorale possa diventare importante lui. Credo che voglia fare questo”. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in risposta a chi gli chiedeva del posizionamento del leader di Azione in vista delle prossime elezioni, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala. Sul capoluogo lombardo il primo cittadino ha aggiunto: “ A Milano mi auguro che possa stare col centrosinistra come è stato in questi lunghi anni, quindi come è stato con me. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Comunali a Milano, Sala: "Mi auguro che Calenda stia col centrosinistra in città"

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COMUNALI, SALA: MI AUGURO PD PARTA DA BUON LAVORO FATTO, A RENZI DO UNA MANO

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