Il centrosinistra sembra avere un leggero vantaggio nelle anticipazioni sulle elezioni comunali di Milano del 2027, anche se la sfida resta aperta. Tra i candidati pronti a sfidare l’attuale sindaco ci sono diverse figure politiche, mentre il progetto Beic prevede modifiche all’accesso alla biblioteca Sormani. Questi aspetti sono al centro delle discussioni politiche in vista delle prossime consultazioni.

? Punti chiave Chi sono i candidati pronti a sfidare Sala nel 2027?. Come cambierà l'accesso alla biblioteca Sormani con il progetto Beic?. Perché il Comune di Milano contesta le decisioni del Piano Casa?. Quale ruolo avrà il mondo produttivo nella coalizione di centrodestra?.? In Breve Progetto trasformazione Biblioteca Sormani in nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic).. Critica di Sala al Piano Casa nazionale per mancato coinvolgimento dei comuni.. Possibili candidati per il 2027: Pierfrancesco Majorino, Anna Scavuzzo e Antonio Civita.. Rassegna Futuro Direzione Nord presentata lunedì 11 maggio 2026 presso Assolombarda..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sala su Milano 2027: centrosinistra in vantaggio, ma sfida aperta

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