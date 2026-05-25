Durante le elezioni comunali in Toscana, i primi exit poll indicano un vantaggio del centrodestra ad Arezzo, mentre a Prato il centrosinistra è in testa. Queste prime rilevazioni sono state diffuse subito dopo la chiusura dei seggi e mostrano una situazione ancora aperta nelle altre città della regione. Nessun dato ufficiale è stato ancora comunicato.

ROMA – In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Venezia il candidato del centrodestra, Simone Venturini, è al 47-51% e il candidato del campo largo Andrea Martella al 40-44%. Il candidato Michele Boldrin (Venezia Ora!) è al 2,5-4,5%. Copertura del campione dell’85%. AREZZO – In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Arezzo, il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è al 41,5 – 45,5%, mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 32,0 – 36,0 %; Marco Donati, sostenuto da 5 liste civiche, al 17,5 – 21,5. Coperturacampione dell’85%. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali in Toscana exit poll: Arezzo, vantaggio centrodestra. Prato, davanti centrosinistra. Le altre città

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