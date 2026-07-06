Comprendere il Trauma | Oltre l’Evento le Radici della Vulnerabilità

Notizia in breve

Il trauma psicologico è passato da essere visto come una “sopraffazione dell’Io” a una condizione complessa che coinvolge aspetti neuropsicologici e la teoria dell’attaccamento. La sua definizione si è evoluta, passando da una visione semplice a una più articolata, che considera le radici della vulnerabilità e le risposte multiple dell’individuo. Questa trasformazione ha portato a una comprensione più approfondita delle cause e delle conseguenze del trauma, integrando diversi approcci clinici e scientifici.