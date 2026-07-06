Comprendere il Trauma | Oltre l’Evento le Radici della Vulnerabilità
Il trauma psicologico è passato da essere visto come una “sopraffazione dell’Io” a una condizione complessa che coinvolge aspetti neuropsicologici e la teoria dell’attaccamento. La sua definizione si è evoluta, passando da una visione semplice a una più articolata, che considera le radici della vulnerabilità e le risposte multiple dell’individuo. Questa trasformazione ha portato a una comprensione più approfondita delle cause e delle conseguenze del trauma, integrando diversi approcci clinici e scientifici.
? a cura di Manila Scararamella?Il concetto di trauma psicologico ha attraversato un’evoluzione epistemologica significativa, transitando da una visione iniziale definita come “sopraffazione dell’Io” a una concettualizzazione clinica multidimensionale che integra la neuropsicologia con la teoria dell’attaccamento. Grazie ai contributi pionieristici di autori come Pierre Janet, riconosciuto come il padre della moderna psicotraumatologia, è stato possibile superare la concezione riduttivista del trauma come mero evento stressante. Janet fu il primo a teorizzare la dissociazione come meccanismo di difesa fondamentale, un concetto oggi centrale per comprendere come il trauma non sia solo un ricordo, ma una frattura nell’integrità della coscienza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Money Roots & Financial Wellness: Understanding the Stories Behind Our Financial Decisions
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