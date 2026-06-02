Oltre il debito incontro in Comune su disagio e vulnerabilità
Si è svolto un incontro in Comune a Siena dedicato a temi come il disagio e la vulnerabilità economica. L’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con una fondazione toscana specializzata nella prevenzione dell’usura. Durante l’iniziativa sono stati discussi aspetti legati alle difficoltà finanziarie e alle possibili soluzioni, con partecipazione di rappresentanti di enti pubblici e associazioni del settore. Non sono stati resi pubblici dettagli sui contenuti specifici trattati.
Il Comune di Siena, in collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura, promuove un incontro pubblico dal titolo “Oltre il debito, disagio economico e vulnerabilità delle famiglie”, dedicato ai temi del sovraindebitamento, della vulnerabilità economica e della prevenzione dell’usura, in programma venerdì 5 alle 10, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico. All’iniziativa prenderanno parte il vicesindaco Michele Capitani, Micaela Papi, assessore alle politiche sociali, Francesco Pulitini, Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura, Fabrizio Coricelli, Università di Siena, Marco Frigerio, Università di Siena,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Rionero. MACROREGIONE SUD (1.sessione)
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penso che questo sia il mio ultimo post, 21 anni e oltre 300k di debito reddit
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