Oltre il debito incontro in Comune su disagio e vulnerabilità

Notizia in breve

Si è svolto un incontro in Comune a Siena dedicato a temi come il disagio e la vulnerabilità economica. L’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con una fondazione toscana specializzata nella prevenzione dell’usura. Durante l’iniziativa sono stati discussi aspetti legati alle difficoltà finanziarie e alle possibili soluzioni, con partecipazione di rappresentanti di enti pubblici e associazioni del settore. Non sono stati resi pubblici dettagli sui contenuti specifici trattati.