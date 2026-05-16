Terni arriva l' evento Radici di giustizia Memoria e impegno contro tutte le mafie nella ricorrenza della strage di Capaci

A Terni si terrà l’evento “Radici di giustizia. Memoria e impegno contro tutte le mafie” in occasione della ricorrenza della strage di Capaci del 23 maggio 1992. L’appuntamento coinvolgerà diverse iniziative nel corso di alcuni giorni, con l’obiettivo di ricordare l’attentato e promuovere la discussione sulla legalità. La manifestazione è promossa dal Comune e si svolgerà in vari luoghi della città, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della società civile.

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