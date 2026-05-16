Terni arriva l' evento Radici di giustizia Memoria e impegno contro tutte le mafie nella ricorrenza della strage di Capaci

Da ternitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni si terrà l’evento “Radici di giustizia. Memoria e impegno contro tutte le mafie” in occasione della ricorrenza della strage di Capaci del 23 maggio 1992. L’appuntamento coinvolgerà diverse iniziative nel corso di alcuni giorni, con l’obiettivo di ricordare l’attentato e promuovere la discussione sulla legalità. La manifestazione è promossa dal Comune e si svolgerà in vari luoghi della città, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della società civile.

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In occasione della ricorrenza della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, il Comune di Terni promuove alcuni giorni di riflessione sulla legalità e il contrasto alle mafie con l’evento “Radici di giustizia. Memoria e impegno contro tutte le mafie”, in programma nelle date del 19, 20 e 29. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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