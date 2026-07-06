Sedici giocatori sono in partenza dal Como, che si prepara a rinnovare la rosa. Cesc Fabregas lavora per rimettere in sesto la squadra, con l’obiettivo di ridisegnare l’organico. La società sta definendo le operazioni di mercato per alleggerire il reparto e rafforzare la formazione. La rivoluzione riguarda principalmente i giocatori in esubero dopo la promozione dalla Serie D. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi o sui tempi delle operazioni.

Como, rivoluzione è in arrivo: sono ben sedici gli esuberi e Fabregas è pronto a rifare la squadra pezzo per pezzo. Il Como si prepara a una profonda operazione di sfoltimento dopo la scalata che l’ha portato dalla Serie D alla massima categoria. Secondo Gazzetta dello Sport, sarebbero 16 i giocatori destinati a lasciare il club, tra prestiti e cessioni definitive, per un valore complessivo vicino ai 60 milioni di euro. Nel gruppo dei possibili partenti figurano nomi pesanti come Álvaro Morata, Nicolas Kuhn e Alieu Fadera, profili che non sembrano rientrare nei piani tattici di Fabregas. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Morata, reduce da una stagione complicata e da un solo gol in Coppa Italia, potrebbe salutare l’Italia per una nuova esperienza all’estero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Como, maxi sfoltimento in vista: 16 giocatori verso l’addio e Fabregas ridisegna la rosa

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