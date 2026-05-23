Nell'ultima giornata di campionato, il Como si gioca la qualificazione in Champions League, mentre la Cremonese cerca di evitare la retrocessione. La partita si svolge alle 20 e rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Cesc Fabregas ha commentato che si tratta della partita dell’anno, sottolineando l’importanza di questa sfida. La gara può decidere il destino di entrambe le squadre in questa stagione.

Il destino si gioca nell’ultima partita. Il Como per andare in Champions, la Cremonese per salvarsi, nella sfida delle 20.45 allo Zini. Il tecnico spagnolo Cesc Fabregas, alla guida dei lariani, è categorico con i suoi: "Se abbiamo solo una piccola occasione dobbiamo coglierla - afferma in conferenza stampa - È la partita della stagione, un’altra delle nostre finali. Non è giusto dire che tutte le due squadre hanno l’obbligo di vincere, è meglio dire che dobbiamo fare di tutto per vincere. Sarà sicuramente una bellissima partita, dove le situazioni sul campo, determineranno la tattica e le varie mosse. Vincerà chi farà meno errori e chi curerà meglio i dettagli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como vista Champions. Fabregas ci crede: "La gara dell’anno»

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Andersons Chant: Fabregas!

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