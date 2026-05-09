Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Silva vince a sorpresa dall’Uruguay Pellizzari sprinta dopo aver attaccato

Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026, l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva si è aggiudicato la vittoria sul traguardo di Veliko Tarnovo in Bulgaria. Durante la corsa, Pellizzari ha attaccato e ha concluso in una posizione di rilievo, mentre Silva ha centrato il risultato inaspettato. La gara si è svolta su un percorso che ha visto diverse fasi di fuga e lotte tra i corridori.

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L’uruguaiano Guillermo Thomas Silva ha vinto a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, alzando le braccia al cielo sul traguardo di Veliko Tarnovo (Bulgaria). L’alfiere della XDS Astana ha indossato anche la maglia rosa, diventando il primo ciclista del suo Paese a vestire il simbolo del primato nella corsa a tappe che anima il Bel Paese (anche se quest’anno la partenza ha avuto luogo all’estero). Il danese Jonas Vingegaard ha attaccato sulla salita di Lyaskovets Monastery (3,9 km al 6,6% di pendenza media), ma al due volte vincitore del Tour de France hanno risposto benissimo il nostro Giulio Pellizzari e il belga Lennert van Eetvelt.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Silva vince a sorpresa dall’Uruguay, Pellizzari sprinta dopo aver attaccato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Silva fa impazzire l’Uruguay! Vingegaard e Pellizzari danno spettacoloSi conclude con lo sprint vincente di Guillermo Thomas Silva la seconda tappa del Giro D’Italia 2026. Giro d'Italia 2026, tappa 2: la favola di Silva. Ordine d'arrivo e classifica generaleVeliko Tarnovo (Bulgaria), 9 maggio 2026 - La tappa 2 del Giro d'Italia 2026 parte con il ricordo indelebile del compianto Wouter Weylandt, che perse... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE; Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Burgas domina Magnier. Milan fuori dal podio; Le prime classifiche del Giro d'Italia 2026; Giro d’Abruzzo Juniores 2026: vittoria e primato per Battistoni a Manoppello. Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Burgas domina Magnier. Milan fuori dal podioVolata doveva essere e volata è stata. Paul Magnier della Soudal Quick-Step vince la prima tappa del Giro d'Italia 2026, la Nessebar-Burgas di 147 ... oasport.it Giro d'Italia 2026, tappa 2: la favola di Silva. Ordine d'arrivo e classifica generaleNella tappa segnata da una maxi caduta che coinvolge anche Yates, Gee-West, (che vanno alla deriva), Vine e Soler (che si ritirano), il corridore della XDS Astana Team vive un sogno: è il primo urugua ... sport.quotidiano.net Race for the Cure a Roma, l’impegno di Komen Italia: “Portiamo la prevenzione dei tumori al seno nei luoghi dimenticati di carceri e periferie" @MartCasti x.com