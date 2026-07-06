come trump ha cancellato la squalifica di balogun

Durante un'intervista televisiva, un ex calciatore ha dichiarato che un Mondiale può cambiare rapidamente e che tutto dipende dagli ordini ricevuti. La dichiarazione si riferisce a quanto accaduto recentemente con la squalifica di un giocatore, successivamente cancellata. La vicenda ha attirato l'attenzione perché ha coinvolto decisioni prese dalla FIFA e da altri organismi internazionali. La puntata ha suscitato discussioni sulla trasparenza e sulle influenze nelle decisioni sportive internazionali.

È un Mondiale in cui può succedere di tutto, «basta ricevere degli ordini», come ha detto domenica sera su Rai1 Marco Tardelli. Difficilmente capita di sentire prese di posizione così dure contro la FIFA e, implicitamente, il governo degli Stati Uniti sulla televisione pubblica italiana, ma in questo caso è più complicato fare finta di nulla. Al centro del dibattito c’è Folarin Balogun, il centravanti degli Stati Uniti a cui sostanzialmente la FIFA ha sospeso la squalifica che avrebbe dovuto scontare contro il Belgio per il rosso preso durante il sedicesimo contro la Bosnia. Come forse avrete già letto, dietro la decisione dell'organizzazione guidata da Gianni Infantino, che ufficialmente ha sospeso la squalifica per un anno, ci sono le pressioni di Donald Trump e della sua amministrazione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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