L'ex schermidore ha subito uno shock anafilattico durante una cena in un ristorante di Roma ed è stato ricoverato d'urgenza. Ha riferito di non riuscire a respirare più e di aver vissuto un momento di grande paura. Ha anche denunciato come le allergie alimentari siano spesso sottovalutate, evidenziando la gravità di questa condizione.

L’ex schermidore racconta uno shock anafilattico e denuncia la sottovalutazione delle allergie alimentari Come sta Aldo Montano dopo uno shock anafilattico durante una cena in un ristorante di Roma e il ricovero d'urgenza. L’ex schermidore e campione olimpico, 47 anni, ha spiegato sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come sta Aldo Montano dopo il malore improvviso per shock anafilattico e il ricovero: "Non respiravo più"

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