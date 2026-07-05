Aldo Montano ha raccontato di aver avuto uno shock anafilattico dopo aver mangiato un piatto in cui era stato assicurato che non ci fosse formaggio. Aveva specificato al cameriere e in cucina di evitare il formaggio, ma poi ha iniziato a non respirare più. L’atleta ha descritto la sua reazione e la sensazione di emergenza, sottolineando di aver fatto attenzione alle indicazioni fornite.

“Mi ero raccomandato al cameriere e anche in cucina: ‘ In questo piatto il formaggio non lo mettiamo mai ’”. Aldo Montano ripercorre così alla Gazzetta dello Sport la serata che lo ha portato a vivere momenti di grande paura a Roma, a causa di una grave reazione allergica alla caseina, la proteina contenuta nel formaggio, che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero d’urgenza. Il campione olimpico della sciabola ad Atene 2004 racconta di aver cercato in ogni modo di evitare rischi, consapevole della sua condizione. “So che devo stare attentissimo, non solo ho comunicato la mia allergia al cameriere, ma sono anche andato in cucina a raccomandarmi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ero raccomandato al cameriere e anche in cucina, poi non respiravo più”, il racconto di Aldo Montano dopo lo shock anafilattico

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