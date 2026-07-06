Aldo Montano ha riferito di essere stato ricoverato in ospedale dopo aver avuto uno shock anafilattico causato da un’allergia alla caseina durante una cena in un ristorante di Roma. Ha aggiunto di essere stato fortunato perché si trovava vicino a una struttura sanitaria al momento dell’incidente.

Aldo Montano è tornato a parlare pubblicamente dopo lo shock anafilattico dovuto alla sua allergia alla caseina durante una cena in un ristorante di Roma. L’ex schermidore azzurro ha detto: “Per fortuna ero vicino all’ospedale, a me è andata bene ma serve che si riesca a riconoscere il problema”. Aldo Montano in shock anafilattico al ristorante: cos'è successo La corsa in ospedale di Aldo Montano La denuncia social di Aldo Montano dopo lo shock anafilattico Aldo Montano in shock anafilattico al ristorante: cos’è successo Aldo Montano è stato intervistato da 1Mattina News dopo lo shock anafilattico per allergia alla caseina in un ristorante di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aldo Montano dopo il ricovero per uno shock anafilattico al ristorante, "per fortuna ero vicino all'ospedale"

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L'ex campione di scherma Montano ricoverato per shock anafilattico: Ho rischiato la morte

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Aldo Montano ricoverato d’urgenza per shock anafilattico dopo la cena al ristorante: “Vita appesa a un filo”Aldo Montano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver avuto uno shock anafilattico durante una cena in un ristorante a Roma.

Temi più discussi: Aldo Montano ricoverato per choc anafilattico dopo una cena al ristorante: La mia vita appesa a un filo; Aldo Montano ricoverato per choc anafilattico dopo una cena fuori casa: La mia allergia è potenzialmente mortale, assurdo che nel 2026 si facciano questi errori nei ristoranti; Aldo Montano ricoverato per shock anafilattico: Ancora una volta vita appesa a un filo; Paura per Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico.

Ho rischiato di morire. L’ex campione olimpico Aldo #Montano racconta sui social il ricovero per uno #shock anafilattico dopo una cena al ristorante. Avevo avvisato della mia allergia, spiega lo schermidore. #Tg1 Silvia Balducci x.com

Aldo Montano parla dopo la paura per l’allergia violentissima scatenata dalle fettuccine: Mi restavano dieci minutiAldo Montano ricoverato a Roma per shock anafilattico: l’allergia alla caseina gli ha lasciato pochi minuti per salvarsi. Aldo Montano e lo shock anafilattico dopo la cena a Roma La serata doveva esse ... msn.com

Aldo Montano: Potevo morire per delle fettuccine con la coda alla vaccinara. Mi restavano 10 minutiMontano racconta la notte di terrore dopo il ricovero per shock anafilattico: Non si respira, io sono stato fortunato ... fanpage.it