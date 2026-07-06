Una donna ha subito un infortunio alle unghie durante una sessione di manicure. La tecnica utilizzata, secondo l'italian manicure, prevede l'applicazione di uno strato di smalto con movimenti precisi e una cura particolare per la nail art estiva. La manicure si concentra su un aspetto rilassato ma curato, con design giocosi e di tendenza. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente o sugli esiti.

È arrivato il momento di pensare alle unghie luglio 2026. Una manicure che celebra un’eleganza rilassata, con nail art sbarazzine e giocose, ma mai banali. Le sue caratteristiche? Finish luminosi, colori ispirati al Mediterraneo e disegni minimal. Infatti, la vera protagonista della stagione è l’ italian manicure, una tecnica che continua a dominare social e passerelle grazie alla sua capacità di slanciare visivamente le unghie con un effetto naturale e sofisticato. Non stupisce che sia già tra le ispirazioni più cercate tra le unghie luglio 2026 Pinterest, insieme alle manicure minimal e alle nail art dal sapore vacanziero. Dal colore unghie luglio 2026 ai motivi che evocano l’estate italiana, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla manicure destinata a dominare la stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come si mette lo smalto secondo l'italian manicure? Scoprite tutti i segreti della tecnica e le nail art estive di tendenza

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Ho fatto le unghie a mia sorella di 11 anni

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