Come si mette lo smalto secondo l' italian manicure? Scoprite tutti i segreti della tecnica e le nail art estive di tendenza
Una donna ha subito un infortunio alle unghie durante una sessione di manicure. La tecnica utilizzata, secondo l'italian manicure, prevede l'applicazione di uno strato di smalto con movimenti precisi e una cura particolare per la nail art estiva. La manicure si concentra su un aspetto rilassato ma curato, con design giocosi e di tendenza. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente o sugli esiti.
È arrivato il momento di pensare alle unghie luglio 2026. Una manicure che celebra un’eleganza rilassata, con nail art sbarazzine e giocose, ma mai banali. Le sue caratteristiche? Finish luminosi, colori ispirati al Mediterraneo e disegni minimal. Infatti, la vera protagonista della stagione è l’ italian manicure, una tecnica che continua a dominare social e passerelle grazie alla sua capacità di slanciare visivamente le unghie con un effetto naturale e sofisticato. Non stupisce che sia già tra le ispirazioni più cercate tra le unghie luglio 2026 Pinterest, insieme alle manicure minimal e alle nail art dal sapore vacanziero. Dal colore unghie luglio 2026 ai motivi che evocano l’estate italiana, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla manicure destinata a dominare la stagione. 🔗 Leggi su Amica.it
Ho fatto le unghie a mia sorella di 11 anni
Notizie e thread social correlati
Le unghie matcha sono la manicure più desiderata di maggio 2026: verde soft, nail art delicate, micro french e ispirazioni beauty tutte da copiare.Le unghie matcha sono diventate la tendenza più richiesta a maggio 2026, caratterizzate da un verde soft, dettagli delicati e nail art raffinate come...
Leggi anche: Il modo più semplice di dare inizio all'estate è una nuova manicure. Scoprite la tendenza delle unghie a pois già amatissima su Pinterest e TikTok
Argomenti più discussi: Panariello: La mia più grande paura per il futuro? Una rielezione di Trump; I film in TV stasera: il cult 'Lo squalo', la commedia con 'Vi presento i nostri' e l'animazione con 'I minions'; Uniswap torna a correre: scopri come funziona davvero il suo motore di pricing; Rita Pavone: Se Morrissey volesse un duetto mi inginocchierei. Ultimo? Il difficile è restare.
Il futuro si costruisce con le scelte di ogni giorno. Con Sara Putrino scopri come il Parco Commerciale I Portali mette la sostenibilità al centro, attraverso un impegno concreto verso l'ambiente e un modello sempre più attento al risparmio energetico e alla val facebook
Sto facendo un disegno di Susie di Deltarune, qualche consiglio per trasmettere un po' di più la sua vibe nel disegno reddit