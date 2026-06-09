Il modo più semplice di dare inizio all' estate è una nuova manicure Scoprite la tendenza delle unghie a pois già amatissima su Pinterest e TikTok

Una nuova manicure con unghie a pois sta conquistando Pinterest e TikTok. La tendenza si diffonde tra chi cerca un look estivo semplice e immediato. Le nail art sono caratterizzate da pois di diverse dimensioni e colori, applicati su base chiara o scura. La scelta si adatta a molte preferenze e si può realizzare facilmente anche a casa. La tendenza si presenta come un modo rapido per rinnovare l’aspetto delle mani in vista dell’estate.

Il mese che inaugura ufficialmente l’estate porta con sé una ventata di freschezza per le nostre mani. E se il desiderio è quello di trovare l’ispirazione perfetta per la prossima manicure, la risposta si nasconde in un grande classico (quest’anno rivisitato). Di cosa parliamo? Le unghie giugno 2026 parlano chiaro: la tendenza più forte, virale e desiderata del momento è quella delle polka dot nails, ovvero le unghie a pois. Ma dimenticate l’effetto retrò degli anni passati. Quest’anno, i delicati puntini diventano i protagonisti indiscussi di una manicure sofisticata e incredibilmente versatile. Dalle versioni più sbarazzine a quelle più minimal e classiche, le it-girl si sono già innamorate. 🔗 Leggi su Amica.it

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