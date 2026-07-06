come fare pr nella moda secondo david siwicki

Passo almeno la metà delle mie ore lavorative a parlare con i PR di vari brand di moda, afferma David Siwicki. La sua esperienza evidenzia quanto il rapporto con i pubblicisti sia centrale nel settore della moda. La newsletter di GQ Italia, In Fashion Terms, si dedica a temi di stile e moda, offrendo aggiornamenti ai lettori interessati al mondo fashion.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. In media, penso di passare almeno la metà delle mie ore lavorative parlando con i PR di qualche brand di moda. Che si tratti di una telefonata, di uno scambio di messaggi o di qualche email, se anche voi avete scelto di intraprendere il tortuoso sentiero del giornalismo di moda saprete quanto i rapporti con i responsabili della comunicazione di marchi più o meno importanti siano tra quelle cose da coltivare durante la vostra carriera. Alcune maison fanno tutto internamente, altre delegano a grandi gruppi che gestiscono le richieste in diversi paesi, mentre altre ancora scelgono di affidarsi a quelle che vengono chiamate boutique agency. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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